Auf einer Position musste Georg-Martin Leopold im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen den Greifswalder FC wechseln. Johannes Pistol fiel mit gebrochenem Finger aus, dafür rückte Jan Halasz wieder auf die rechte Abwehrseite. Die Gäste aus Berlin, die am Mittwoch ebenfalls erstmals seit November mal wieder gewonnen hatten, verbuchten die erste dicke Chance. Patrick Trapp prüfte schon nach zwei Minuten die Reflexe von Lukas Sedlak, der den Ball aus dem linken unteren Eck fischte. Und auch beim Abschluss von Phillip Türpitz drohte Gefahr. Doch nach zehn Minuten waren die Meuselwitzer besser im Spiel, verbuchten ihrerseits gute Aktionen, der letzte Pass fehlte noch.



Und so musste ein Eckball helfen. Tim Kießling schraubte sich hoch und köpfte wunderschön ins linke Eck ein (23.). Danach arbeiteten die gut aufgelegten Gastgeber eifrig am zweiten Tor. Nils Schätzle scheiterte in der 25. Minute mit einem Knaller am toll reagierenden Keeper Luis Zwick. Auch beim verdeckten Schuss von Daniel Haubner fehlte nicht viel. Die Gäste selbst wurden immer dann gefährlich, wenn Türpitz gesucht wurde. In der 41. Minute musste sich Sedlak bei einem Flachschuss des Berliners noch einmal langmachen. So blieb es bei einer verdienten Führung der Thüringer.

Bildrechte: Tanja Kaltofen