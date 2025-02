Fußball | Regionalliga Nach Ampelkarte: ZFC Meuselwitz gibt Sieg gegen BFC aus der Hand

Hauptinhalt

20. Spieltag

02. Februar 2025, 15:35 Uhr

Was für ein Spiel: Der ZFC Meuselwitz führte gegen die Berliner mit 2:0, arbeitete am dritten Treffer und hätte nach einer unglücklichen Ampelkarte am Ende sogar noch verlieren können.