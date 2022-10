Meuselwitz machte gegen die offensiv glänzend bestückten Babelsberger die Räume dicht und griff erst ab der Mittellinie an. Bis zur 14. Minute ging das gut. Dann kam Rudolf Ndualu nach feiner Körpertäuschung von Tino Schmidt frei zum Schuss und ließ ZFC-Keeper Jean-Marie Plath keine Abwehrchance. Meuselwitz lief wie so oft in dieser Saison einem Rückstand hinterher und brachte lange kaum etwas zu Stande. Es dauerte bis zu 35. Minute ehe Florian Hansch per Kopf die erste dicke Chance verbuchte. Nach einer Eingabe von Fischer kam er frei zum Kopfball, Keeper Luis Klatte tauchte blitzschnell ab und verhinderte so den Ausgleich. Fast im Gegenzug krönten die Gastgeber einen Bilderbuch-Angriff mit dem 2:0. Daniel Frahn und Ndualu spielten die Meuselwitzer mit einem blitzsauberem Doppelpass schwindlig, der auffällige Ndualu vollendete aus zwölf Meter platziert flach ins Eck.