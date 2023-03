FSV-Kapitän Christian Flath schockte die Gastgeber nach der Pause zunächst mit einem souverän verwandelten Elfmeter, den Abou Ballo mit einem unglücklichen Handspiel verursacht hatte (67.). Nur drei Minuten später glich RWE-Topscorer Artur Mergel auf Vorlage von Osayamen Osawe aus. In der Schlusssequenz vergab das Gerber-Team wiederholt den Lucky Punch: Erst verpasste Nazzareno Ciccarelli doppelt (85.), dann köpfte Salomon Nkoa an den Innenpfosten (88.), ehe Ciccarelli den Ball aus spitzem Winkel an den Außenpfosten donnerte (90.).