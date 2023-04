Erfurts Trainer Fabian Gerber musste auf den angeschlagenen Osayamen Osawe verzichten, "Sechser" Til Schwarz saß nur auf der Bank. Dafür kehrten der zuletzt gesperrte Artur Mergel und Kay Seidemann in die Startelf zurück und besetzten die offensiven Außenbahnen. Für Osawe im Sturmzentrum startete Caniggia Elva. Auch Ben-Luca Moritz kehrte nach seiner Gelbsperre zurück und ersetzte Marcel Bär auf der rechten Abwehrseite.

Die Gastgeber machten von Beginn an Druck, allerdings hatte sich Greifswald nach ein paar Minuten ganz gut auf den Favoriten eingestellt. So hatte Erfurt zwar mehr vom Spiel, aber kam bis auf einen geblockten Abschluss von Elva (3.) nicht wirklich durch die gegnerische Abwehr. Allerdings führte der erste schwerwiegende Fehler der Gäste auch gleich zur RWE-Führung: Seidemann nutzte in der 25. Minute ein Abstimmungsproblem zwischen Torwart Jonas Brendieck und Verteidiger Julian Rüh und erzielte das 1:0.