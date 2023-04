Anders als zuletzt gegen Abstiegskandidat Luckenwalde (1:1) bekam es Erfurt mit einem Gegner zu tun, der durchaus mitspielen wollte. Entsprechend ergab sich für die Gastgeber mehr Platz zum Kombinieren: Nach zehn Minuten wurde Osawe in den Lauf geschickt, dessen Abschluss ging aber am Tor vorbei. RWE zog sein bekanntes Kombinationsspiel auf, das teils hübsch aussah - allerdings mangelte es in der ersten Halbzeit an klaren Abschlussaktionen im Strafraum.