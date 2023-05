Den ersten Paukenschlag gab es bereits vor dem Spiel. Nicht Franco Flückiger stand im Tor der Erfurter, sondern Lukas Schellenberg, der sein Debüt in der Regionalliga Nordost feierte. "Er hat es verdient, hat sich reingeschmissen. Bei uns gilt das Leistungsprinzip", begründete Trainer Fabian Gerber die überraschende Personalie. Flückiger hatte sich beim letzten Auswärtsspiel in Babelsberg einen entscheidenden Fehler geleistet.

Das Spiel begann mit einer hellwachen Erfurter Mannschaft, die gleich zweimal Pech hatte, als der Ball einem Cottbuser in deren Strafraum an die Hand sprang. Energie brauchte zehn Minuten, kam dann aber immer besser rein, während RWE die Bälle in der Vorwärtsbewegung schnell verlor. Aber die Erfurter Defensive stand weiter sehr dicht und stabil. Es dauerte bis zur 30. Minute, als Jonas Hofmann den Ball auf den Fuß von Timmy Thiele servierte, der aber aus sieben Metern genau in die Arme von Schellenberg traf. Dann die überraschende Führung für die Thüringer zwei Minuten später. Nazzareno Ciccarelli hielt aus 19 Metern einfach mal drauf, der Ball setzte auf und schlug im linken unteren Eck ein. Cottbus musste sich danach ordentlich schütteln, kam erst in der Nachspielzeit zu einer weiteren guten Gelegenheit. Nicolas Wähling setzte sich auf der linken Seite durch, seine scharfe Eingabe aber erreichte keinen Mitspieler. Einen Schreckmoment gab es zuvor, als Jonas Hildebrandt und Salomon Nkoa mit den Köpfen zusammenrasselten. Der Cottbuser musste fünf Minuten über der Augenbraue behandelt werden, konnte danach aber weitermachen.