Nach einer kurzen Abtastphase übernahmen die Babelsberger die Initiative. Immer wieder wurde der quirlige Frahn gesucht, den die Chemiker nicht so richtig in den Griff bekamen. Babelsbergs Toptorjäger war es dann auch, der in der 20. Minute das 1:0 erzielte. Nach einer Flanke stand der 35-Jährige blank und köpfte entgegen der Laufrichtung von Chemie-Torwart Bellot in die Maschen.

