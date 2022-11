Startelfdebüt für Eppendorfer

Beide Teams starteten nach ihren jeweiligen Erfolgen am letzten Spieltag mit nahezu unveränderter Startelf in die Partie. CFC-Coach Christian Tiffert musste lediglich den gelbgesperrten Kilian Pagliuca ersetzen. Er schenkte sein Vertrauen dem 19-jährigen Roman Eppendorfer, für den es die Premiere in der Startelf der Chemnitzer Herren war.

Munterer Start - CFC mit Lehrbuchkonter

Beide Mannschaften starteten schwungvoll in die Partie. Chemnitz tastete sich erstmals in Minute drei durch Furkan Kircicek nach vorne, der erst in letzter Sekunde von Marcel Rausch abgegrätscht wurde. Kurz danach machte Jakubov das Spiel schnell, indem er den Ball ins Mittelfeld weiterleitete, wo Kircicek Lukas Stagge auf der Außenbahn in Szene setzte, der eine scharfe Flanke in die Mitte setzte. Dort konnte SVB-Keeper Luis Klatte nur noch hinterhersehen, wie der Chemnitzer Top-Torschütze Felix Brügmann zum 1:0 einschob (7.).

Chemnitz erhöht und ist auf einmal zu zehnt