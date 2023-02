Vor 1.146 Zuschauern im Hans-Zoschke-Stadion entwickelte sich von Beginn an das erwartet umkämpfte Spiel. In der Anfangsphase hatten beide Mannschaften je eine gute Tormöglichkeit: Für Lichtenberg kam Hussein Chor nach einer Kombination im Leutzscher Strafraum zum Abschluss, Chemie-Torwart Benjamin Bellot lenkte den Schuss zur Ecke (5.). Auf der Gegenseite landete eine Flanke von Florian Brügmann am langen Pfosten bei Lucas Surek, dessen Schuss aus spitzem Winkel von Lichtenbergs Keeper Niklas Wollert pariert wurde (11.).