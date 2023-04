Auf drei Positionen veränderte FCC-Coach Renè Klingbeil seine Startelf im Vergleich zum 3:0 gegen Luckenwalde. Ken Gipson, Vasileios Dedidis und Lorenz Knöferl saßen erstmal auf der Bank, dafür spielen Pascal Verkamp, Kevin Wolf und Max Grimm von Beginn an. Auf tiefem Geläuf versuchten es die Gäste mit ruhigem Passspiel, während die Gastgeber sehr tief standen, nur Ein-Mann-Sturm Irfan Brando befand sich in der Nähe der Mittellinie.



In einer ersten guten Phase hatte dann Maurice Hehne die Führung auf dem Kopf, sein Ball nach einer Ecke landete aber am rechten Innenpfosten (16.). Langsam taute danach auch Lichtenberg auf, kam bei eigenen Bemühungen zu ein, zwei verheißungsvollen Aktionen. Die beste Chance vergab Brando in der 24. Minute, als er von Christian Gawe freigespielt aus neun Metern nicht abzog, sondern lieber quer passte. Damit war die Möglichkeit verpufft. Als dann alle schon mit dem Pausenpfiff rechneten, schlug Jena zu. Nach einer vom Lichtenberg-Keeper zu kurz abgewehrten Freistoßeingabe von Justin Petermann knallte Lukas Lämmel den Ball aus 20 Metern in den rechten oberen Winkel.

Jenas Maximilian Krauß im Duell mit Lichtenbergs Quentin Seidel und Keeper Niklas Wollert Bildrechte: Matze Koch