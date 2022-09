Statt schnell nach vorn zu spielen, wurde gemütlich aufgebaut. Nur keinen Fehler machen, schien das Motto. So war es lange zäh und der erste Torschuss ließ mehr als 20 Minuten auf sich warten. Jenas Marcel Hoppe traf dann aus 23 Metern nicht das Tor, sondern den Fanblock. Deutlich besser zielte Erfurts Kay Seidemann. Der Mittelfeldspieler wurde herrlich von Keliano Tavares in Szene gesetzt und spitzelte den Ball an Keeper Kevin Kunz vorbei. CZ-Kapitän Bastian Strietzel war zwar dran, konnte den Torschützen aber nicht mehr entscheidend stören.

Das Tor beflügelte die Erfurter, die nun deutlich gefährlicher wurden. Artur Mergel hatte das 2:0 auf dem Fuß, schoss aber aus acht Metern mit links am Tor vorbei. Jena fiel nach vorn wenig ein und konnte die Erfurter Defensive nie ernsthaft in Gefahr bringen. Sportdirektor Tobias Werner ärgerte sich über den Auftritt der ersten Halbzeit und schätzte ein: "Wir haben nicht gut gespielt, waren zu nervös und müssen einen Tick mutiger werden."

Carl Zeiss stand in der ersten Halbzeit auf der Bremse, ließ Erfurt schalten und walten. Damit war nach dem Wechsel aber Schluss, weil Jena deutlich engagierter auftrat und druckvoll nach vorn spielte. Franco Flückiger im Tor von Rot-Weiß stand deutlich öfter im Blickpunkt, musste aber keinen Unhaltbaren halten. Nach knapp einer Stunde kam Verkamp und mit ihm der Ausgleich. Zwölf Minuten nach seiner Einwechslung versenkte er einen Elfmeter zum Ausgleich. Vorausgegangen war eine dumme Aktion von Ballo, der Jenas Ken Martin Gipson unnötig foulte. Der Jenaer war auf dem Weg aus dem Strafraum, als der Erfurter Verteidiger ihn leicht am Schienbein tuschierte. Verkamp ließ sich nicht bitten und verwandelte sicher zum verdienten 1:1. Beide Mannschaften wollten in der Folge das entscheidende Tor. In einer dramatischen Schlussphase verpasste Artur Mergel nach einem Solo und anschließendem Flachschuss knapp den Siegtreffer. Im Gegenzug wurde Verkamp von Manu noch entscheidend am Torschuss gestört.