In der Halbzeitpause prophezeite der Stadionsprecher noch eine spielentscheidende Einzelaktion von Krauß zum Siegtor. Und es dauerte keine fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff, bis sich die Worte bewahrheiten sollten. In einem blitzschnellen Konter marschierten Krauß und Verkamp auf das Erfurter Tor und überrumpelten die RWE-Defensive. Bis zur letzten Sekunde behauptete Krauß den Ball, bevor er den Querpass auf Verkamp spielte, der die Kugel gemütlich ins freie Tor zum 1:0 grätschen konnte (50.).

Erfurt wurde danach offensiver, verpasste aber in mehreren guten Gelegenheiten den gefährlichen Abschluss durch Nazzareno Ciccarelli (52./58.), Keliano Tavares (58.) oder Aaron Manu (58.). Im Gegenzug bestrafte einmal mehr Krauß die Erfurter Nachlässigkeit auf der linken Seite. Nach einem feinen Dribbling steckte Krauß in die Mitte zu Jonathan Muiomo, der nur noch den Fuß zum 2:0 reinhalten musste (69.)

Nur kurz darauf klingelte es dann aber auf der anderen Seite. Rechtsverteidiger Ben-Luca Moritz hatte sich in den Strafraum geschlichen und völlig frei zum 1:2-Anschlusstreffer in die Maschen geköpft (74.). Danach überschlugen sich die Ereignisse: In der 77. Minute sah der eben erst mit Gelb verwarnte Kevin Wolf die Gelb-Rote-Karte (77.), dicht gefolgt von einem Strafstoß für Erfurt nach einem mutmaßlichen Handspiel im Strafraum (80.). Artur Mergel, ehemaliger Teamkamerad von Jenas Trainer Klingbeil aus Spielerzeiten, nahm sich der Sache an und verwandelte sicher zum 2:2 (81.).