Die Gäste aus Probstheida hielten sich nicht lange bei der Vorrede auf und rissen sofort das Spiel an sich. Bereits in der Anfangsphase "brannte" es im Halberstädter Strafraum, in der dritten Minute schweißte Pfeffer die Kugel ans Lattenkreuz. Zwei Minute später zeigte sich das Konzept der Gastgeber, sie lauerten auf schnelle Gegenstöße. Van der Weff war auf und davon, seine Eingabe wehrte Lok-Keeper Müller zu kurz ab, und Osawe donnerte den Ball in die Wolken.