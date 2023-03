Die Gäste, bei denen Jona Renner anstelle von Simran Dhaliwal begann, legten vor 466 Zuschauern im Stadion Lichterfelde munter los: Ole Hoch knallte einen Freistoß aus 20 Metern an die Unterkante der Latte (10.), Louis Malina kam im Strafraum zum Abschluss (16.). Doch mit der ersten Chance ging Viktoria in Führung: Nach einem Fehlpass im Mittelfeld trieb Laurenz Dehl den Ball mit Tempo nach vorn und schickte Enes Küc in den Lauf, der die Kugel im Strafraum zurücklegte für Christopher Theisen - und der traf aus Nahdistanz zum 1:0 (18.).

Bildrechte: IMAGO/Matthias Koch