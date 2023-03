Jena musste auf den an der Leiste verletzten Pasqual Verkamp verzichten. Für ihn begann Lorenz Knöferl. Die Partie begann verhalten. Altglienicke überließ Jena den Ball, stand tief. Der FCC riskierte wenig. Immer wieder versuchten es die Thüringer über Maxi Krauß, der sich aber immer wieder an John Rene Liebelt die Zähne ausbiss. Das erste Ausrufezeichen setzte VSG-Stürmer Tugay Uzan, der es nach einer Flanke von Tolcay Cigerci mit einem Fallrückzieher probierte. Doch der Ball ging deutlich drüber (17. Minute). In Folge tauten beide Teams auf. Krauß schoss aus halblinker Position über den Kasten (36.). Im direkten Gegenzug spielte Kolja Oudenne einen tollen Doppelpass mit Cigerci und stand frei an der Strafraumkante. Der Abschluss des Schweden ging knapp am Kasten von Kevin Kunz vorbei. So ging es torlos in die Kabine.