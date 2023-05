Rot-Weiß Erfurt ist am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga noch auf den dritten Tabellenplatz abgerutscht. Die Mannschaft von Trainer Fabian Gerber verlor am Sonntag mit 0:1 (0:1) bei der VSG Altglienicke. Durch das 1:1 von Carl Zeiss Jena gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC schnappte sich der Thüringer Konkurrent die Vize-Meisterschaft von den Landeshauptstädtern, denen in den letzten sechs Saisonspielen nur ein einziger Sieg gelungen ist.