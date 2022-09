Am Bemühen lag es dabei nicht, aber die Berliner waren einfach in allen Belangen hoch überlegen. Nach sieben Minuten begann das Drama: Bei einem hohen, weiten Ball, ließ sich Felix Rehder von Tugay Uzan unter Druck setzen und köpfte über seinen Keeper ins eigene Tor. Die Berliner bekamen nun richtig Spaß am Spiel, Philip Fontein nagelte den Ball nach einer Viertelstunde an die Latte. Zwei Minuten später vollendete Uzan – Rehder fälschte unhaltbar ab – nach einem Pass von Shean Mensah zum 2:0. Und Uzan durfte in der 28. Minute erneut jubeln, sich diesmal aus 13 Metern völlig blank die Ecke aussuchen. Kurz keimte Hoffnung, als René Eckardt einen Elfmeter erarbeitete, Felix Müller dann traf. Doch noch vor der Pause stellte Gordon Büch den alten Abstand wieder her. Seine Linksflanke landete hinter Keeper Jena-Marie Plath im langen Eck.

Schock nach sieben Minuten - die VSG führt durch rehders Eigentor Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK