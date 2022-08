Zwei neue Spieler standen in der Startelf des ZFC Meuselwitz. Rückkehrer Fabian Raithel rückte in die Innenverteidigung, Johannes Pistol rückte ins offensive Mittelfeld. Bei bestem Fußballwetter brauchten die Gastgeber gegen den Regionalliga-Meister der vergangenen Saison allerdings ein knappes Viertelstündchen, bevor der ZFC erstmals zum Abschluss kam. Pistol verzog aber. Der BFC hatte mehr Ballbesitz, suchte immer wieder Christian Beck in der Mitte, den Ballverteiler, der aber im ersten Durchgang zu keiner nennenswerten Chance kam. Gefährlicher war da schon Amar Suljic, der allerdings in einigen Situationen auch am Platzverweis wandelte. Die beste Chance der Gäste vergab Suljic in der 39. Minute, als er aus 14 Metern knapp links verzog. Danach musst ZFC-Keeper Jean-Marie Plath im letzten Moment vor Beck klären. Doch die dickste Möglichkeit der ersten Halbzeit hatten die Gastgebers in der 44. Minute. Nach einem schönen Flankenwechsel passte Pistol den Ball in den Fünfmeterraum, wo Amer Kadric aber das Ding nicht im Netz unterbrachte.

Nach dem Wechsel nahm die Partie deutlich an Fahrt auf, was an beiden Teams lag. Den ersten Riesen hatte Cedric Euschen in der 56. Minute für die Gäste, scheiterte aber freistehend am stark reagierenden Plath. Meuselwitz taute nun auf merklich auf, kombinierte teilweise sehenswert, einzig der Ball wollte nicht rein. In eine starke Phase des ZFC hinein fiel die Gästeführung, als Florian Hansch Euschen unglücklich am Fuß erwischte, Beck den fälligen Elfer in der 64. Minute sicher verwandelte. Die Gastgeber schüttelten sich noch, da lag der Ball nach Becks Seitfallzieher erneut im Tor. Aber Meuselwitz kam sehenswert zurück, Andy Trübenbach vollendete in der 72. Minute einen schönen Angriff über links mit einem Schuss ins lange Eck. Danach versuchte der ZFC alles und hatte noch zwei dicke Chance. Aber Nils Schätzle köpfte zunächst aus vier Metern drüber, in der Nachspielzeit wurde seine schöne Direktabnahme von BFC-Keeper Mathias Hamrol noch über die Querlatte gekratzt. So blieb es beim am Ende glücklichen Sieg der Berliner.