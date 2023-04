Chemnitz überlegen und mit zwei Buden

Der Meuselwitzer Trainer überraschte gleich mehrfach. Mit René Eckardt, Nils Miatke und Fabian Stenzel ließ er drei Routiniers draußen, Jean-Marie Plath durfte trotz seines Patzers beim Berliner AK im Tor bleiben Drei Wechsel nahm auch sein Gegenüber Christian Tiffert vor. Robert Berger spielte mit angebrochener Rippe, zudem standen Niclas Walther und Felix Brügmann in der Startelf. Bei Nieselregen entwickelte sich eine umkämpfte Partie, die Chemnitzer zeigten sich dabei vor allem über die Außen gefällig. Immer wieder wurde es gefährlich, wenn Walther auf der linken Seite davonlief. Meuselwitz kämpfte, wirkte aber immer wieder unsortiert und brachte in der Offensive keine klare Aktion zu Stande.



In der 26. Minute lag der Ball zum ersten Mal im Meuselwitzer Tor. Berger brachte die flache Eingabe, ZFC-Abwehrmann Felix Müller wollte klären und bugsierte das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor. Das Tor gab dem CFC Sicherheit, beim ZFC lief dagegen nicht mehr viel zusammen. Ein Standard brachte dann auch das zweite Tor. Tobias Müller bekam den Ball auf den Kopf, Plath das Leder erst hinter der Torlinie zu fassen. Bis zur Pause roch es dann eher nach dem dritten Chemnitzer Tor als nach dem Anschlusstreffer. Tobias Müller trifft zum 0:2 für den Chemnitzer FC. Bildrechte: pupi

Meuselwitz macht Druck, trifft aber das Tor nicht

Das Bild änderte sich in der zweiten Halbzeit. Die Gastgeber nun mit zwei frischen Leuten am Drücker, Amer Kadric versuchte es mehrfach aus der Distanz. Der CFC tat nur noch das nötigste, überließ dem ZFC das Mittelfeld. Doch die Meuselwitzer nutzten die sich nun bietenden Möglichkeiten nicht. Symptomatisch: Eckardt köpfte in der 69. Minute und Bock lenkte den Ball mit dem Kopf noch über das Chemnitzer Tor. Knapp zehn Minuten später stand Bock nach einer Eckardt-Eingabe blank, köpfte den Ball aus sieben Metern aber neben das Tor. Die Zipsendorfer kämpften bis zur Schlussminute um den Anschluss, doch der CFC traf. In der Schlussminute landete der Ball zunächst an der Lattenunterkante, den Abpraller köpfte Brügmann aus Nahdistanz in die Maschen.

Stimmen zum Spiel