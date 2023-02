ZFC-Coach Heiko Weber fehlten gleich fünf Stammspieler für die Partie gegen Cottbus, was die Zipsendorfer zu einer grundlegend veränderten Startelf machte. Die erfahrenen Cottbusser begannen mit eleganten Ballstafetten und ließen den Meuselwitzern keine Sekunde Ballbesitz. Was jedoch anfangs wie Energie-Spektakel aussah, drehte sich prompt. In der 14. Spielminute warfen die Hausherren über rechts an der Höhe des Sechszehners ein. Thilo Gildenberg kontrollierte die Kugel und gab den Ball am Strafraum weiter, er fand René Eckardt. Dank seines Zuspiels zog Luca Bürger ins kurze Eck, sodass Elias Bethke keine Chance hatte. Meuselwitz ging in Führung.

Nils Miatke (links) und Eric Hottmann (rechts) im Zweikampf. Bildrechte: Picture Point