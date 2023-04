Die Gäste hatten die Meldung des Tages bereits vor dem Spiel verkündet. Torjäger Djamal Ziane verlängerte bis 2026. Und der Knipser der Gäste hatte bereits in der zweiten Minute den möglichen Führungstreffer auf dem Kopf. Nach einer Rechtsflanke köpfte er völlig blank stehend den Ball aus acht Metern aber in die Arme von Keeper Jena-Marie Plath. Meuselwitz bekam zunächst kein Bein auf den Boden und hatte weiter Glück, dass Ziane wenige Momente später erneut per Kopf zu ungenau zielte. Doch wie es so ist, als sich die Gastgeber zum ersten Mal vor das Tor der Leipziger trauten, lag der Ball drin. Luis Fischer traf im zweiten Versuch aus Nahdistanz. Damit war der ZFC drin und hatte durch Andy Trübenbach und Patrick Scheder weitere gute Chancen. Lok dagegen verlor seine Linie, kam nur noch zu wenigen zwingenden Szenen.

Lok-Keeper Dogan ist vor dem Meuselwitzer Bock am Ball. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk