Die äußeren Bedingungen stimmten in der bluechip-Arena: Sonne und 20 Grad. Beim ZFC gab es neben den erwarteten Änderungen auch wieder Überraschungen in der Startelf. Justin Fietz stand im Tor, Felix Rehder rückte in die Innenverteidigung. Zudem kehrten die zuletzt gesperrten Amer Kadric, Luca Bürger und Nils Miatke zurück. René Eckardt musste dagegen passen, die Wader zwickte.

Frühen Rückstand schnell ausgeglichen

Die Partie ließ sich aus Meuselwitzer Sicht ganz gut an, es war zu erkennen, dass die Mannschaft den Sieg wollte. Doch das Tor erzielten die ballsischeren Gäste. Diren-Mehmet Günay wurde in der 15. Minute alleingelassen, vollendete aus 22 Metern ins linke Eck. Doch der ZFC antwortete schnell: Bürger wurde im Strafraum gestoßen, Schiedsrichter Christopher Gaunitz zeigte sofort auf den Punkt. Florian Hansch behielt die Nerven und traf ins linke untere Eck. Danach sahen die Zuschauer ein offenes Spiel. Viktoria wirkte gefälliger, der ZFC aber warf sich in die Zweikämpfe und hatte kurz vor der Pause die große Chance zur Führung. Hansch wurde in der Mitte gesucht, verzog aber hauchdünn.

Hanschs Kopf erlöst die Gastgeber

Nach der Pause spielten zunächst die Gäste ihre Ballsicherheit aus, ohne allerdings die großen gefährlichen Momente zu kreieren. Der ZFC wirkte ein wenig gehemmt, wollte nicht erneut in Rückstand geraten. Nach vorn gelang lange Zeit nichts. Es dauerte bis zur 72. Minute, als Luis Fischer aus 14 Metern knapp verzog. Und ein Standard sollte die Partie entscheiden. Der Eckball von Bürger flog auf den langen Pfosten, wo Hansch richtig stand und aus Nahdistanz einköpfte. Jetzt wirkte der Gastgeber wie befreit, hatte mehrfach die Möglichkeit, den dritten Treffer nachzulegen. Hansch und Jacobi fehlte in diesen Momenten das entsprechende Glück. Nach drei Nachspielminuten war dann Schluss und der so wichtige Dreier eingefahren.

Stimmen zum Spiel

Florian Hansch: "Wir sind wieder zeitig in Rückstand geraten, haben uns aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Kamen mit einem Elfmeter zurück und haben danach ein super Kampfspiel abgeliefert und am Ende gewonnen. Der Sieg heute war enorm wichtig."

Semih Keskin (Trainer Viktoria): "Glückwunsch zum Sieg. Wir gehen früh in Führung. Dass wir schnell den Elfmeter bekommen, der war … müssen wir hinnehmen. Nach der Pause waren wir überlegen, verlieren dann durch einen Standard. Man muss Meuselwitz gratulieren, sie hatten Mentalität. Wir hatten viel Spielkontrolle, aber gehen ohne Punkte."

Christian Hanne (Trainer Meuselwitz): "Es ist lange her, das müssen wir einfach mal genießen. Wir wollten Kompakt stehen, den Ball hinter die Kette spielen. Das gelang uns ganz gut. Großes Kompliment, Einsatz und Wille waren zu sehen. Wir freuen uns unfassbar."