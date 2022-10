Luckenwalde dominiert und führt

Einige Stammkräfte meldeten sich bei den Meuselwitzern wieder zurück. Doch die große Verunsicherung war von der ersten Minute an zu spüren. Das Spiel von Luckenwalde hatte System, die Laufwege stimmten, nur die Chancen ließen die Gäste oft leichtfertig liegen. Allein Dennis Rothenstein hatte mindestens drei Mal das Tor auf Kopf und Fuß. In der neunten Minute rettete ZFC-Keeper Jean-Marie Plath großartig bei einem 14-Meter-Schuss. In der 24. Minute lief Rothenstein der Meuselwitzer Abwehr weg, scheiterte erneut an Plath. Und dann brachte der Luckenwalder den Ball aus sechs Metern nicht unter. Die verunsicherten Meuselwitzer hätten aber zwei Mal ebenfalls ein Tor erzielen können. Zunächst scheiterte Johann Martynets per Kopf an Schlussmann Nikolas Tix, dann verzog René Eckardt aus 16 Metern. Fast mit dem Pausenpfiff dann die verdiente Führung der Gäste: Stefan Rankic setzte sich links gegen zwei Meuselwitzer durch, die Flanke fand Lucas Vierling, der aus Nahdistanz einköpfte.

Torwart Plath läutet Wende ein

Nach dem Wechsel deutete trotz zweier Wechsel, Amer Kadric und Johannes Pistol kamen, zunächst nicht viel auf Besserung hin, bis Torwart Plath den Ausgleich einläutete. Seinen tollen Abschlag verwertete Andy Trübenbach (58.), der den Ball über den Keeper von Luckenwalde ins Netz lupfte. Danach blieb es umkämpft, bis Fabian Raithel in der 77. Minute mit einem Flankenwechsel die Führung einläutete. Florian Hansch passte quer auf Luis Fischer, der aus 13 Metern ins linke untere Eck vollendete. Luckenwalde kassiert zudem noch zwei Platzverweise nach unnötigen Foulspielen im Mittelfeld. Und so machte Trübenbach in der 88. Minute bei nunmehr strömendem Regen den Deckel drauf.

Stimmen zu Spiel

Michael Braune (Trainer Luckenwalde): "Glückwunsch an Meuselwitz für den am Ende verdienten Sieg, 1. Halbzeit waren wir die beste Mannschaft. Wir gehen auch verdient in Führung. Wir wollten nachsetzen, das haben wir nicht geschafft. Das 1:1 nach Abschlag, dann steht einer blank, beim 3:1 rennt der Meuselwitzer zum Pfosten und von uns geht keiner hinterher. Die Einstellung und das Laufen, da haben wir Defizite."

Heiko Weber (Trainer Meuselwitz): "Wir wussten, dass Luckenwalde nur ein Spiel verloren hat. Eine spielerisch starke Mannschaft. Was wir aber ab der 13. Minute gemacht haben, da war Luckenwalde eine Klasse besser. Da waren wir klar auf der Verliererstraße. Ich kam in die Kabine, elf Spieler, Kopf runter. Wir mussten drei Mal wechseln zur Halbzeit. Das machen wir ständig, um vielleicht noch Punkte zu holen. Zweite Halbzeit, den Gegner niedergekämpft. Gegen Chemie Leipzig waren wir viel besser als heute, heute schlechter und gewonnen. Nur so wie in der zweiten Halbzeit geht es. Bleibt es so, dass wir zur Halbzeit immer auswechseln müssen, schaffen wir es nicht."