Michael Braune geht mit dem FSV Luckenwalde in die dritte Saison und hat in diesem Sommer selbst einen größeren Generationsumbruch eingeleitet. "Der Umbruch war gewollt. Wir haben eigentlich so was wie eine U23, sind noch in der Entwicklung", fasst der 37-Jähriger im Gespräch mit "Sport im Osten" den aktuellen Stand seines Teams zusammen. Drei Punkte haben die Brandenburger eingefahren, zuletzt gegen die VSG Altgliniecke wurde man beim 1:4 am Dienstagabend (15.08.2023) unter Wert geschlagen. "Wir müssen führen, dann wird es ein anderes Spiel. Aber das ist der Unterschied zu einer Topmannschaft."