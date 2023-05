Es ging ganz entspannt diesmal zu in Meuselwitz. Vor dem Spiel, indem es sportlich nach dem geschafften Klassenerhalt, wurde ein ganz verdienter ZFC-Spieler verabschiedet. Fabian Stenzel beendet seine Karriere in Meuselwitz, wird nach sechs gemeinsamen Jahren mit 36 die Fußballschuhe an den Nagel hängen. Ein großer Verlust, über 150 Spiele in der Regionalliga Nordost absolvierte Stenzel, der zuvor viele Jahr beim FC Rot-Weiß Erfurt und dem Chemnitzer FC in der 3. Liga aktiv war.