Auf zwei Positionen hat Heiko Weber seine Elf umgestellt im Vergleich zum Landespokal in Greiz. Luis Fischer und Dominik Bock rückten für Johannes Pistol und Felix Rehder in die Startelf. Und der ZFC begann sehr stürmisch, hatte gleich zwei heiße Szenen. Dann schlug die Hertha in der 6. Minute eiskalt zu. Nach einem Grundlinienlauf spielte ei Berlin zurück auf Nader El-Jindaoui, der aus elf Metern flach ins rechte Eck einnetzte. Vorausgegangen war ein Ballverlust von Bock in der Vorwärtsbewegung. Die Gastgeber schüttelten sich und brauchten etwas Zeit. Dann nach einer Viertelstunde die große Ausgleichschance. Nach einer Linksflanke von Luis Fischer flog der freistehende Florian Hansch, sein Kopfball landete aber neben dem Tor. Danach gab es schöne Szenen und Chancen auf beiden Seiten, wobei die Berliner immer wieder über die Außen gefährlich vor das Meuselwitzer Tor kamen. Aber der ZFC hielt gegen, Amer Kadric setzte nach einem, schönen Angriff zu einem Sololauf an und zog aus 22 Metern flach ab. Der Ball zischte haarscharf am rechten Pfosten vorbei ins Aus. Ein Ausgleich wäre nicht unverdient, aber El-Jindaoui hätte in der 39. Minute nachlegen können, sein Schuss wurde von Keeper Justin Fietz mit einem Fuß geklärt, kullerte dann knapp am linken Pfosten vorbei ins Aus.