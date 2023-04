Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Meuselwitzer wussten angesichts der Tabellenkonstellation um die Bedeutung der Partie. Und nach wenigen Sekunden hatte Luca Bürger die Führung auf dem Kopf, zielte nur haarscharf vorbei. Doch dann zogen die Gäste ein sehenswertes Passspiel auf, die Zipsendorfer schauten dabei nur staunende zu und ließen Babelsberg gewähren. Und das Zschiesche-Team ließ sich nicht zwei Mal bitten. Emir Gencel stand in der zwölften Minute auf der rechten Seite blank, bediente Knipser Daniel Frahn, der aus neun Metern mühelos vollendete. Und weiter zauberten nur die Gäste und nahmen in der 18. Minute das nächste Geschenk an. Nach einem schönen Doppelpass stand Rudolf Ndualu blank und traf aus zwölf Metern. Nun zogen sich die Gäste etwas zurück, die völlig indisponierten Meuselwitzer kamen so auch zu einer guten Chance, aber Bürger scheiterte aus 15 Metern am gut reagierenden Luis Klatte. Kurz vor der Pause wollte Babelsberg dann noch einmal und traf erneut, ohne Meuselwitzer Gegenwehr. Frahn musste diesmal nach einem Rechtspass nur noch den Fuß hinhalten.