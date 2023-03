In der zweiten Halbzeit dauerte es keine drei Minuten, bis das erste Tor des Spiels fiel. Lichtenbergs Efraim Gakpeto schloss zunächst artistisch im Strafraum ab - ZFC-Keeper Plath musste sich ganz lang machen, um den Ball noch an die Latte zu lenken. Beim Abstauber von Sebastian Reiniger war er dann aber machtlos und musste zusehen, wie der Ball an ihm ihm vorbei im Tor landete. In der Folge erspielten sich die Gastgeber einige Chancen. Müllers Freistoß in der 64. Minute und Bürger Kopfball in der 70. reichten aber nicht aus, um den Ausgleich zu erzielen.