Die Gäste aus Berlin nahmen die Sache durchaus ernst, nächtigten bereits am Samstag in Leipzig. Und fanden dann zunächst nicht den Weg ins kleine Meuselwitz, der Busfahrer musste eine Extrarunde drehen. Aber nicht deswegen begann die Partie wenige Minuten später. Der Meuselwitzer Präsident wurde für ein ungewöhnliches Jubiläum geehrt. Hubert Wolf steht dem Verein seit 30 Jahren vor, Eine Zeit, auf die der 54-Jährige zurecht stolz sein kann. Dann ging es bei eisigem Wind los und der ZFC zeigte die erhoffte Reaktion nach den schwächeren Auftritten in Greifswald und Leipzig. Die Defensiv um Kapitän Felix Müller stand sicher. Nach vorn wurde viel versucht, die Genauigkeit fehlte allerdings. So gab es in der ersten Halbzeit, auch weil Altglienicke nicht richtig auf dem Platz war, keine echte Torchance. Nur selten deuteten die Gäste ihre spielerische Klasse an, wurden dann aber immer erfolgreich gestört.