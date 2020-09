Der neue Trainer Dirk Lottner hat beim FC Energie Cottbus einen perfekten Einstand gefeiert. Der bisherige Tabellenvorletzte entschied das Brandenburg-Derby beim SV Babelsberg am Sonntag mit 1:0 für sich. Lottner, zuletzt in Saarbrücken, war am Montag als Nachfolger von Sebastian Abt vorgestellt worden. Mit dem achten Sieg im neunten Aufeinandertreffen in Folge bleibt der FC Energie mehr denn je Angstgegner der Filmstädter.