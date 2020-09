Doppelte VfB-Führung reicht nicht

Das Spiel begann mit zwei vorsichtig agierenden Teams, wobei die Hausherren um etwas mehr Ballkontrolle bemüht waren. Erstmal richtig gefährlich wurde es nach einer Viertelstunde, aber der von einer Verletzung wiedergenesene 47er-Kapitän David Hollwitz trat nach guter Vorarbeit ein Luftloch. Beide Teams standen defensiv sehr sicher und warteten auf Lücken in der gegnerischen Abwehrreihe. Diese tat sich für Auerbach nach 23 Minuten auf. Marc-Philipp Zimmermann wurde mustergültig bedient, lief alleine auf den Torwart zu und chippte die Kugel über ihn ins lange Eck. Die etwas überraschende Führung für die Vogtländer. Doch die hatte nicht lange Bestand. Tarik Gözüsirin sorgte nur zwei Minuten später für den sehenswerten Ausgleich. Aus spitzem Winkel überraschte er VfB-Goalie Stefan Schmidt, der zwar noch mit der Hand am Ball war, aber den Einschlag ins linke obere Eck nicht mehr verhindern konnte. Kurz vor der Pause proftierte Zimmermann dann von einer Unsicherheit Lichtenberg-Schlussmann Niklas Wollert, der bei einer Flanke etwas durch seinen Strafraum irrte. "Zimbo" köpfte am langen Pfosten gegen dessen Laufrichtung und besorgte so den 2:1-Halbzeitstand aus Sicht der Auerbacher Zimmermann (Mitte) traf doppelt für Auerbach. Bildrechte: sr/Matthias Koch

Später Siegtreffer für die Gastgeber

Im zweiten Abschnitt hatte Zimmermann - wer sonst - die erste Gelegenheit. Diesmal war sein Kopfball jedoch zu ungenau. Doch das war es dann für lange Zeit mit Auerbacher Offensivbemühungen. Stattdessen stand immer wieder VfB-Keeper Schmidt im Fokus, der mehrere Angriffe entschärfte. In der 60. Minute hatte er Glück, dass ein Flankenschuss knapp am Gehäuse vorbeizischte. Immer wieder wurde die 47er gefährlich und Christian Gawe sorgte mit einem Schuss ins linke Eck aus etwa zwölf Metern für den erneuten Ausgleich (71.). Und man merkte den Lichtenbergern an, dass sie ihren ersten Heimsieg der Saison feiern wollten. Sie waren einfach aggressiver und belohnten sich schließlich. Wieder war es Gawe, der von einem der vielen Gewusel im Auerbacher Strafraum profitierte und den Siegtreffer markierte (88.). VfB-Keeper Schmidt wurde beim Abschluss irritiert und konnte nicht mehr eingreifen.

Stimmen zum Spiel: