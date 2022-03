Die Vorzeichen standen schon vor dem Spiel ungünstig. Torjäger Adam Fiedler kam nach seinem Job bei den Stadtwerke mit dem Auto hinterher. Trainer Nico Knaubel war bis zum frühen Nachmittag mit Sachsens U16.-Landesauswahl zum Lehrgang in Bad Blankenburg, stieg an der Raststätte der A9 zu und Toni Majetschak wurde am Tag vorm dem Nachholer positiv auf Corona getestet.