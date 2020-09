Die Partie begann mit viel Schwung auf beiden Seiten. Die Berliner waren von Anfang an im Vorwärtsgang und brachten Germania-Defensive arg in Bedrängnis. Viel ging für die Gäste nicht nach vorne und hinten wackelte man gerade in der Anfangsphase zu häufig. Genau in diese Phase hinein schaffte der VfB jedoch einen Konter zu nutzen. und Januario konnte nach Abpraller vom Berliner Keeper Fikisi zum 1:0 aus Germania-Sicht abstauben (27.). TeBe hielt trotz des Gegentreffers das Tempo bis zur Pause hoch und die Gäste konnten sich nur mit ein wenig Glück mit der Führung in die Pause retten.