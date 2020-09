Im Verlauf der ersten Halbzeit hatte dann Bischofswerda mehr vom Spiel, blieb aber vor dem Tor zunächst ungefährlich. Fürstenwalde verzeichnete einen Abschluss nach einer Ecke, der jedoch über das Tor ging (32.). Kurz vor der Pause gab es dann noch einmal Aufregung im Fürstenwalder Strafraum, als Torhüter David Richter einen Freistoß von Jakub Moravec nach vorn prallen ließ, aber zwei Bischofswerdaer per Abstauber scheiterten (40.).

Und es kam noch dicker für die Gäste, als Joshua Putze in der 75. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1 für Fürstenwalde verwandelte. In der Folgezeit rannte Bischofswerda zwar noch einmal an, war um den erneuten Ausgleich bemüht, doch verzeichnete keine weitere Torchance.