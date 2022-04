Fußball | Regionalliga Trikotprobleme statt Tore: Chemie Leipzig spielt nur remis in Fürstenwalde

34. Spieltag

Die BSG Chemie Leipzig hat sich bei Union Fürstenwalde in einem kuriosen Spiel einen Punkt geschnappt. Weil beide Teams in Schwarz-Grün aufliefen und kaum zu unterscheiden waren, mussten sich die Leutzscher weiße Leibchen überstreifen. Am Ende kamen die Jagatic-Schützlinge nicht über ein 0:0 hinaus, behielten aber ihre weiße Weste mit sechs ungeschlagenen Partien in Folge.