Fragkos bringt VfB traumhaft in Führung

Ein erstes Ausrufezeichen setzten die Berliner nach sieben Minuten, als Christian Beck den Ball nach einer Ecke von Philip Schulz per Kopf an den Außenpfosten buchsierte. Das erste Tor der Partie gelang allerdings zwei Minuten später überraschend den Vogtländern nachdem BFC-Kapitän Michael Blum den Ball in der eigenen Hälfte verstolperte. Michail Fragkos schnappte sich die Kugel und schlenzte den Ball vom linken Strafraum-Eck traumhaft rechts in den Winkel. Die Berliner taten sich gegen defensiv stabile Auerbacher in der Folge schwer Chancen aus dem Spiel heraus zu kreieren. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich vergab Matthias Steinborn in der 34. Minute. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Auerbach sogar erhöhen können. Aleksandrs Guzlajevs legte den Ball nach einem Konter im Strafraum quer auf Niclas Kubitz der anschließend an BFC-Schlussmann Dmitri Stajila scheiterte. Mit der 1:0 Führung ging es schließlich in die Pause.

Pollasch rettet BFC spät

Der BFC kam mit Druck aus der Pause und konnte in der 58. Minute ausgleichen. Nachdem Andreas Pollasch den Ball scharf vom rechten Flügel in den Strafraum der Auerbacher brachte, misslang ein Klärungsversuch von Maximilian Schmidt, der den Ball unglücklich im eigenen Tor unterbrachte. Doch Auerbach konnte die Berliner erneut schocken. In der 76. Minute stieg Johann Weiß nach einer Ecke von Guzlajevs am kurzen Pfosten hoch und nickte den Ball zur erneuten Auerbacher Führung ein. Dem BFC gelang schließlich kurz vor Schluss der Ausgleich, als Pollasch den Ball nach einer Ecke von Theodor Bergmann per Kopf im VfB-Tor unterbrachte. Mit der letzten Aktion des Spiels hätten die Berliner die Partie endgültig drehen können. Pollasch scheiterte allerdings an Keeper Stefan Schmidt. So blieb es letztlich beim 1:1.

Stimmen zum Spiel:

Sven Köhler (Trainer VfB Auerbach): Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und konnten das einbringen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben leidenschaftlich verteidigt und trotzdem Nadelstiche nach vorne gesetzt. Das der BFC mehr Ballbesitz hat und öfter vors Tor kommt ist normal. In der Summe haben wir uns den Punkt auch verdient, weil wir genügend Abschlussaktionen im gegnerischen Strafraum hatten.



Christian Benbennek (Trainer BFC Dynamo): Wir haben viele Sachen heute nicht so konsequent umgesetzt, wie wir das eigentlich können. Das war sicher auch Kopfsache. Schluss haben die Jungs bei der Aufholjagd ihre Stärke gezeigt. Dieses unbedingte Wollen.