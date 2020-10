Auerbach steckte nicht auf und rannte nach dem Rückstand immer wieder an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die 999 Zuschauer, kurzfristig waren wegen der Infektionszahlen im Vogtland doch keine 1.600 Besucher zugelassen, sahen von Beginn an eine rasante Partie. Beide Teams brauchten keine Anlaufzeiten und ließen auch im Laufe der ersten 45 Minuten nicht nach. Es ging rauf und runter. fostenschüssen von Auerbachs 'Thomas Stock (5.) und Leipzigs Benjamin Kirstein (45.) standen ebenso zu Buche wie zwei Rettungstaten auf der Linie: Eine kam zu spät - als Stephane Mvibidulu einen Fehler von VfB-Keeper Stefan Schmidt per Abstauber nutzte (13.). In der zweiten Halbzeit verpasste es Chemie mehr als einmal zu erhöhen: Kirstein vergab mehrfach, bei einem Konter in Überzahl fehlte das Tempo. So blieb es bis in die Schlussphase gegen nie aufsteckende Auerbacher spannend: Marcel Schlosser knallte einen Abpraller auf kurze Eck - knapp vorbei (87.). Dann nutzte Alexander Bury einen Konter, indem er die Kugel flach ins Eck zog (89.) - Schmidt sah den Ball zu spät.