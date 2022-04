Noch vor Wiederbeginn reagierte Trainer Jagatic auf den enttäuschenden Auftritt der Gäste mit einem Dreier-Wechsel, darunter die etatmäßigen Stammstürmer Florian Kirstein und Timo Mauer. Das zahlte sich sofort aus. Denn Chemie begann mit ganz neuem Elan. Beim ersten Ball in den Strafraum stieg Jäpel am höchsten und versenkte zum schnellen Ausgleich – 1:1 (48.). In der nächsten Aktion stand Mauer frei vorm VfB-Torwart, doch Stefan Schmidt entschied das Eins-gegen-Eins-Duell durch mutiges Entgegengehen für sich (49.). Sonst war die Partie auch in der zweiten Hälfte arm an Höhepunkten.