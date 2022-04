Nach einer kurzen Abtastphase schlugen die Gäste aus Thüringen bereits in der 7. Minute eiskalt zu: Fabian Eisele wurde dabei mustergültig aus der eigenen Hälfte von Maximilian Krauß auf die Reise geschickt, der Jenaer Stürmer umlief Auerbach-Keeper Stefan Schmidt, der weit vor seinem Kasten stand, und schob ins leere Tor ein. Der FCC machte im Anschluss weiter Druck und belohnte sich in der 12. Minute mit dem zweiten Treffer. Diesmal traf Maximilian Wolfram, der nach einem Querpass von Maximilian Oesterhelweg aus zentraler Position den Ball flach neben den langen Pfosten einnetzte. Auerbach schien sichtlich beeindruckt und kam kaum vor das gegnerische Gehäuse. Die erste Tor-Annäherung der Platzherren verbuchte Marc-Philipp Zimmermann, der einen Flugkopfball neben über das Tor beförderte (17.). In der 25. Minute kam der VfB zum völlig überraschenden Anschluss, als Johann Weiß einen Kopfball von Zimmermann direkt in die Maschen versenkte.