Zunächst hielt Auerbach eng am Mann dagegen, war sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Die Lausitzer schienen davon zunächst genervt, blieben aber dran und erspielten sich so mit einem Doppelschlag die verdiente 2:0-Führung. Erst nickt Nils Stettin (27.) das Leder ein, dann spitzelte Felix Brügmann die Kugel zum zweiten Treffer innerhalb von vier Minuten in die Maschen. Das Muster war zweimal ähnlich: Flanke aus dem Halbfeld und die VfB-Verteidigung stand jeweils überall nur nicht am Mann.