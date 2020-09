Dabei hatte das stark ersatzgeschwächte Team von VfB-Trainer sogar Chancen zum Sieg - und spielte nach einem Platzverweis gegen den Berliner Abwehrspieler Steinauer (64. / Notbremse) sogar lange in Überzahl. Aber vor der Pause gingen die Vogtländer zu fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um: Zimmermann, Marcel Schlosser oder Yannic Voigt hatten ein halbes Dutzend guter Torchancen, ließen diese aber allesamt liegen. Bei der besten VfB-Chance der ersten Halbzeit traf Paul Horschig aus drei Metern das Tor nicht (37.).

TeBe machte das besser: Die Berliner - von rund 100 Fans unter den 585 Zuschauern lautstark unterstützt, gingen abwartend in die Partie. Erst nach rund 30 Minuten schoss das Team von Coach Markus Zschiesche auf das Tor. Und kurz darauf stand es 0:1 - eine Flanke hinter die VfB-Abwehr, Rifat Gelici stand frei und ließ sich die Chance zur Führung nicht nehmen (43.). Das Spiel stand auf dem Kopf.

Nach dem Wechsel versuchte Auerbach das Tempo der ersten 45 Minuten wieder aufzunehmen. Direkt nach Wiederanpfiff musste TeBe-Keeper Jens Fikisi einen Zimmermann-Kopfball aus dem Eck (47.) kratzen. Doch Auerbach konnte nicht an die gute erste Hälfte anknüpfen. Auch nicht, nachdem Steinauer nach einer Notbremse gegen Zimmermann mit Rot vom Platz musste (64.). Mit zunehmender Spieldauer wurden die Angriffe der Auerbacher immer ideenloser. Auf der Gegenseite hätte sich TeBe zur Entscheidung kontern können (Sennur/61.). Doch die Berliner ließen das 0:2 liegen - und Auerbach gab sich nicht auf. Und so fiel das 1:1, als niemand mehr daran glaubte: Zimmermann traf in der Nachspielzeit aus Nahdistanz um glücklichen aber nicht unverdienten Ausgleich für Auerbach.