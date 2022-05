Die Mannschaften verzichteten auf die Kennenlernphase und versuchten gleich offensive Akzente zu setzen. Die Anfangsphase gehörte den Berlinern, die in der dritten Minute durch Oudenne einen Hochkaräter hatten, doch der 20-Jährige verzog um Zentimeter. So langsam kamen aber dann die Halberstädter in Schwung und gingen in der 16. Minute in Führung. Nach feiner Vorlage von Raithel nahm Heike direkt und zirkelte die Kugel ins kurze Eck.

1:0-Schütze Tim Heike (re.) dreht jubelnd ab. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Steffen Beyer