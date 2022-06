Der BFC Dynamo bleibt in der Regionalliga Nordost. Im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga gewannen die Berliner am Samstag (04.06.2022) beim VfB Oldenburg zwar 2:1 (1:1). Das Hinspiel in Berlin hatte Meister der Regionalliga Nordost (BFC) gegen den Meister der Regionalliga Nord (Oldenburg) aber vor einer Woche 0:2 verloren.