Im Stadion auf dem Wurfplatz ging es für die BSG Chemie Leipzig zum letzten Berlin-Auftritt in dieser Saison. Und diesen sollten die Sachsen äußerst spielfreudig angehen. Nach gut einer Viertelstunde bekam das Team von Miroslav Jagatic immer mehr Spielanteile und ging durch einem herrlichen Kopfball von Alexander Bury in Führung (19.). Lediglich zwei Spielminuten danach zeigte Schiedsrichter Daniel Köppen nach einem Foul an Timo Mauer auf den Elfmeter-Punkt (21.). Diese Chance ließen sich die Leipziger nicht entgehen und erhöhten durch Dennis Mast auf 2:0. Was für ein Zwischensprint der BSG?!