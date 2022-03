Neu-Coach Christian Tiffert brachte für das gelbgesperrte Trio aus Mittelfeldstratege Tobias Müller, Innenverteidiger Tim Campulka und Rechtsverteidiger Lukas Aigner jeweils positionsgetreu Stanley Keller, Dominik Pelivan und Aschti Osso. Nach ordentlichem Start wurden die Himmelblauen binnen gut fünf Minuten per Doppelschlag eiskalt erwischt. Johannes Manske mogelte den Ball nach halbhohem Derflinger-Zuspiel in die Spitze an Torhüter Dogan vorbei – 1:0 (16.). Christian Derflinger selbst erhöhte mit flachem Distanzknaller von der rechten Strafraumecke ins lange linke Toreck auf 2:0 (21.).