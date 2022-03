Die erste Halbzeit war insgesamt recht höhepunktarm. Beide Teams hatten je eine gute Gelegenheit: In der 13. Minute schoss Altglienickes Johannes Manske aus bester Position zehn Meter vor dem Halberstädter Tor über die Latte, drei Minuten später verzog Stefan Korsch auf der anderen Seite knapp am langen Pfosten vorbei. Mit einem leistungsgerechten 0:0 ging es in die Pause.