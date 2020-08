Verdiente VSG-Pausenführung

ZFC-Keeper Fabian Guderitz musste bei der VSG dreimal hinter sich greifen. Bildrechte: imago images/opokupix Der Favorit aus der Hauptstadt musste sich kurz schütteln und drehte aber auf. Dem Ex-Cottbuser Patrick Breitkreutz gelang in der 16. Minute etwas glücklich der Ausgleich, als er im Nachschuss aus Nahdistanz einschießen konnte. Dass die vielen Tore zuletzt kein Zufall waren, demonstrierte die VSG in der Folge immer mehr.



Der Abschluss von Tolcay Cigerci konnte ein Meuselwitzer noch auf der Linie klären (19.), elf Minuten später fiel schließlich das 2:1 durch Johannes Manske, der unhaltbar ins untere Eck einschob. Cigerci hätte danach noch fast das 3:1 erzielt, traf bei seiner Ecke aber nur die Oberkante der Latte (36.). Auch so war die VSG-Führung zur Pause mehr als verdient.

Zweiter Durchgang zerfahren

In der zweiten Hälfte wurde die Partie durch diverse Fouls und Wechsel der Gäste immer zerfahrener. Der eingewechselte Andy Trübenbach hatte mit einem Schuss, der knapp über die Latte ging, noch die Chance auf den Ausgleich (68.). Stattdessen traf Linus Meyer nach schöner Vorarbeit von Cigerci zur Vorentscheidung (74.). Eine Schlussoffensive der Thüringer blieb aus, sodass es beim dritten Erfolg im dritten Spiel für die VSG blieb.



In der Tabelle rutschen die Zipsendorfer ins Mittelfeld ab. Am kommenden Mittwoch müssen sie gegen Tennis Borussia Berlin ran.

Das sagten die Trainer

Koray Gökkurt (Meuselwitz): "Wir sind auf eine Mannschaft getroffen, die eine unglaubliche Schnelligkeit hat, kombiniert mit einer besonderen Ruhe. Ich muss sagen, dass es das stärkste Team in der Liga ist, das ich bisher gesehen habe. Nichtsdestotrotz bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir haben Atlglienicke die Stirn geboten. Wir haben uns in der ersten Hälfte gesteigert und waren in der zweiten Halbzeit ebenbürtig. Wir hätten auch das 2:2 schießen können und damit das Spiel nochmal offen gestaltet. So können wir die kommenden Aufgaben selbstbewusst angehen."