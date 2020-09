ZFC-Coach Koray Gökkurt blieb seiner Linie treu, nie mit derselben Mannschaft aufzulaufen. Vier Wechsel in der Startelf, dazu die Viererkette auf zwei Positionen verändert, die Gastgeber waren defensiver ausgerichtet. Doch in der Verteidigung passte es nicht, das nutzten die Gäste eiskalt. In der sechsten Minute stand Christopher Theißen nach einer Flanke von Firat Sucsuz völlig blank und köpfte nach sechs Minuten zur schnellen Führung ein. Viktoria zeigte danach schnelle Kombinationen, wurde meist nicht richtig am Passspiel gehindert. Zum Glück konnte Keeper Fabian Guderitz zweimal rechtzeitig eingreifen. Nach einer halben Stunde war der Gastgeber plötzlich da. Timo Mauer stiefelte auf der linken Seite zur Grundlinie, seinen Querpass konnte Luca Bürger nicht nutzen, er scheiterte aus spitzem Winkel an Keeper Philip Sprint. Der anschließende Eckball landete auf dem Kopf von Fabian Ernst, doch der zielte haarscharf neben das Tor. Mehr passierte auf beiden Seiten nicht.