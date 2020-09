Der Meuselwitzer Coach wechselte wieder ordentlich durch. Mit Andy Trübenbach, Serhat Güler und Sebastian Albert standen drei Neue in der Startelf. Die Gäste begannen mit der Siegelf vom Wochenende, und zwar mit viel Dampf. In der vierten Minute wirbelte Daoud Iraqi auf der linken Seite, sein Flachschuss aus 20 Metern landete am linken Pfosten. Im Gegenzug dann die Meuselwitzer Führung: TeBe-Keeper Jens Fikisi kam beim Rauslaufen zu spät, Andy Trübenbach flankte überlegt von rechts in den Strafraum, wo Serhat Güler aus zehn Metern traf – sein erster Regionalliga-Treffer für den ZFC. Doch das Tor lähmte die Gastgeber, die im ersten Durchgang mit den ballsicheren und robusten Berlinern nie zurecht kamen. Zudem landete im Aufbau der Ball immer wieder beim Gegner oder im Nichts. Eine Chance hatte Güler nach einer halben Stunde noch, als er zunächst zwei Berliner stehen ließ, dann den Ball über das Tor schaufelte. ZFC-Keeper Fabian Guderitz musste sich bei einem Elezi-Hammer strecken.